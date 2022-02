Belge disparue au Pérou: ce que l’on sait

Natacha de Crombrugghe, jeune Belge de 28 ans, a disparu au Pérou. Elle n’a plus donné de signe de vie depuis le 23 janvier. Les recherches se poursuivent activement.

Une touriste belge de 28 ans, Natacha de Crombrugghe, est portée disparue et n’a pas donné de nouvelles depuis le 23 janvier. Elle faisait du trekking et est partie seule pour le Canyon de Colca, après avoir visité le Machu Pichu.

Les recherches se poursuivent. Les policiers, les guides de montagne et sauveteurs ratissent la vallée du Colca depuis six jours. Ils utilisent un drone et sont descendus dans certains ravins pour tenter de la retrouver.