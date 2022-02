Jeune Belge disparue au Pérou: le parquet confirme que son sac à dos a été retrouvé

Natacha de Crombrugghe, jeune Bruxelloise de 28 ans, n’a plus donné de signe de vie depuis deux semaines. Le Parquet de Bruxelles a confirmé que son sac à dos a été retrouvé.

Natacha de Crombrugghe, est portée disparue et n’a pas donné de nouvelles depuis le 23 janvier. Elle faisait du trekking et est partie seule pour le Canyon de Colca, après avoir visité le Machu Pichu.

Les recherches se poursuivent. Les policiers, les guides de montagne et sauveteurs ratissent la vallée du Colca depuis six jours. Ils utilisent un drone et sont descendus dans certains ravins pour tenter de la retrouver.

Un autre groupe de sauveteurs, qui effectuait des recherches dans une zone appelée Yaguar, selon la Gazzeta de Arequipa, est tombé sur des vêtements de femme, selon les informations de Het Laatste Nieuws .

Les parents et le frère de Natacha sont arrivés lundi soir au Pérou.

Mardi après-midi, Sarah Durant du Parquet de Bruxelles a confirmé que son sac a dos a été retrouvé dans l’hôtel où elle séjournait avant sa disparition. Pour l’instant, aucune information supplémentaire n’est connue à ce sujet.