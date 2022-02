Le piano doux de Sofiane Pamart

Les 18 titres du nouvel album du pianiste français forment un acrostiche : « Dear Public Your Love Saved Me From Solitude Forever Sincerely Sofiane PS I Wrote This Album In Asia ». Autant de lettres romantiques d’une mélancolie douce qui parsème un disque « feel good » agissant comme un baume, entre carnet de voyage à travers le monde et poésie délicate.

Le complice d’Arno (sur l’album Vivre), en piano solo, est un vrai phénomène de douceur onirique légère comme une plume.