Clotilde van Dieren «La chanson du vent»

C’est peu courant : un programme de mélodies orientalisantes prend son envol dans la musique belge à partir des huit mélodies pour mezzo d’Adolphe Biarent, composées sur des poèmes symbolistes d’une grande liberté. Il ne reste à une Clotilde van Dieren, dont la sobre expressivité s’incruste au cœur des œuvres, soutenue par l’accompagnement impliqué du piano de Katsura Mizumoto, qu’à programmer un voyage exotique via Berlioz, Gounod, Bizet, Saint-Saëns, Chausson et les moins connus Salvador-Daniel et Félix Fourdrain. Une petite merveille.

Cyprès