Etterbeek: des citoyens se penchent sur le passé colonial belge

C’est ce mercredi 9 février que se tiendra la première séance de la commission participative mixte appelée à se pencher sur le passé colonial belge et plus précisément sur ses représentations dans l’espace public etterbeekois. Sa mission ? Permettre à la population de s’exprimer quant au maintien des témoignages de l’histoire coloniale, leur contextualisation ou leur modification.

Composée de 20 habitants de plus de 16 ans tirés au sort et de dix élus représentants les différents groupes politiques locaux, la commission comprendra également deux experts : Chantal Kesteloot, docteure en histoire contemporaine et cheffe de travaux au Centre d’étude Guerre et Société (CegeSoma), ainsi que Romain Landmeters, chercheur en histoire coloniale à l’Université Saint-Louis.