E-commerce : "revenir en arrière n'est pas une option mais il faut mieux l'encadrer" (SNI)

Pour le SNI, la désertification des centres-villes commerciaux n'a pas attendu l'éclosion de l'e-commerce. "Les politiques doivent faire leur introspection. Combien de centres commerciaux périphériques ont ainsi fleuri depuis des années ? Est-il encore possible de se garer dans les centres-villes ? ", s'interroge l'organisation.

L'organisation d'indépendants plaide pour un soutien accru aux commerçants qui se lancent dans l'e-commerce et rappelle que, via son programme "Digital Commerce avec l'AdN", il accompagne déjà des centaines d'entre eux.

C'est le consommateur qui choisit et ne pas avoir de bases logistiques en Belgique ne l'empêchera pas de continuer à consommer en France, en Chine ou aux Etats-Unis, pointe-t-elle. "Il faut bien entendu un encadrement plus strict pour garantir une concurrence loyale entre les commerçants locaux et les géants du secteur", estime le SNI. "Pensons notamment en termes de fiscalité ou de respect des normes sociales."