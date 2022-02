Les jeunes amants

Ils se croisent dans un hôpital. Shauna (Fanny Ardant) est en train de perdre une amie, Pierre est un jeune médecin, ami de la famille. C’est furtif. Quinze ans plus tard, le hasard les remet en présence. Il a 45 ans, est marié, a des enfants. Elle a 70 ans, est libre et indépendante. Elle est troublée mais a conscience de sa réalité physique. Lui ne voit pas en elle « une femme d’un certain âge », mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. Est-ce raisonnable ? La passion s’empare des cœurs et des corps ?