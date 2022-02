Fanny Ardant à propos de «Les jeunes amants»: «La passion n’est pas faite pour construire mais pour vivre»

« Les jeunes amants » de Carine Tardieu est un magnifique mélo réunissant Fanny Ardant et Melvil Poupaud. Rencontre avec l’amante.

Une rencontre avec Fanny Ardant n’est jamais ordinaire. Car rien avec Fanny Ardant n’est ordinaire. Tout semble incandescent, passionné, passionnel. Il y a bien sûr sa voix envoûtante, son extrême élégance, son étrange beauté. Il y a aussi ses mots non conventionnels, son rapport non conformiste à la société, son regard libre et absolu sur la vie. Fanny Ardant a toujours des rires de jeune fille mais hante le cinéma de ses personnages brûlants depuis quarante ans, depuis La femme d’à côté, de François Truffaut. Carine Tardieu aussi en a fait une amoureuse dans ses Jeunes amants.

Carine Tardieu dit qu’il faut du courage à une actrice pour accepter un tel rôle. Qu’en pensez-vous ?