«Superhéros malgré lui» Plutôt Bêteman

Un petit effort d’écriture et de mise en scène aurait été sympa.

Acteur à la ramasse, Cédric Dugimont finit par décrocher le premier rôle dans Badman , un film de superhéros. Un soir, il est victime d’un accident de la route à bord du véhicule et dans le costume de son personnage. Quand il reprend ses esprits, il ne se souvient plus de rien mais se persuade qu’il en est un, de superhéros. Et vu qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, qu’il a une mission à remplir !