Stace, «Green Onyx»

Annoncé par le single « Mellow » qui porte bien son titre, cet EP nous invite dans le monde moelleux, doux et sensuel de Stace qui a tout d’une chanteuse de jazz… d’aujourd’hui. Car, même si elle s’inspire de la grande tradition du mariage de la soul et du jazz qu’elle mêle avec beaucoup de sensualité, Stace est de son époque, entre électro et rap (sur « Moon »). Sa voix est du velours et ses arrangements vaporeux à souhait. Avec une vraie personnalité !