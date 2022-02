Volvo investit 1 milliard d'euros pour convertir sa plus grande usine vers l'électrique

La filiale suédois du chinois Geely, qui a annoncé en mars dernier basculer vers une gamme 100% électrique d'ici 2030, va réaliser cet investissement dans l'usine de Torslanda (sud-ouest) "au cours des prochaines années, en préparation de la production de la nouvelle génération de voitures tout électriques", indique-t-elle dans un communiqué.

L'usine est la plus ancienne (1964) et la plus importante de la marque basée à Göteborg, avec près de 6.500 employés et une production de 1.250 véhicules par jour.