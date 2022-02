Les Wiener Philharmoniker: 180 ans d’une rayonnante beauté

De là, la double appartenance de ces instrumentistes : fonctionnaires d’Etat quand ils jouent dans la fosse de l’opéra, membres d’une coopérative autogérée pour leurs autres prestations. Au cours de ses 180 ans d’existence, l’orchestre n’a cessé de cultiver son culte de l’excellence qui le place immanquablement dans la liste des plus grandes phalanges mondiales : les Berliner sont sans doute les plus profonds, Chicago le plus impressionnant et le Royal Concertgebouw le plus flexible. Mais Vienne demeure à coup sûr le plus beau : des cordes soyeuses, des vents succulents, des cuivres grandioses. Et, par-dessus tout, une façon de rester séduisants jusque dans les œuvres les plus terrifiantes. Une chose est certaine, et le succès de leur fameux Concert du Nouvel An n’y est pas pour rien, les Wiener Philharmoniker sont certainement l’orchestre le plus célèbre du monde.