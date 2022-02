Manuel Hermia, «Freetet»

Cela s’appelle Freetet, et ce n’est pas pour rien : c’est bien la liberté de chacun des musiciens qui est ici mise en avant. Mais ne craignez rien : ce n’est pas du tout inaudible. N’hésitez pas, soyez impavides et foncez. Ecoutez « Serial Joker », c’est facile et exaltant. « Schisms » est sans doute plus ardu, mais « Ze Theme » et « Hidden Codes » sont enthousiasmants. Et le reste suivra, naturellement, jusqu’à cette super-version du « Temps des cerises ». Et vous serez si heureux que vous reprendrez le disque au début. Tant les musiques et les musiciens sont incroyables.

Igloo Records