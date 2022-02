Manuel Hermia: «Trouver l’équilibre entre l’ordre et le chaos»

Manuel Hermia est un artiste qui ne se contente pas d’aligner des notes. Son jazz est une musique de questionnement, philosophique et politique. La liberté est au centre de ses recherches. Et il l’a évoqué dans ses deux albums en trio, avec Manolo Cabras et João Lobo : Long tales and short stories en 2010 et le formidable Austerity… and what about rage ? en 2015. Comme à travers son travail dans le trio Hermia/Ceccaldi/Darrifourcq, avec l’Orchestra nazionale della luna, avec Slang auparavant et même dans ses recherches formelles du Murmure de l’Orient.