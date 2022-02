Ces prénoms qui seraient voués à disparaître en France

Chez les filles, les prénoms Jade, Emma et Louise ont la côte. Chez les garçons, on remarque Léo, Gabriel et Raphaël. Lorsque certains prénoms reviennent à la mode, d’autres tombent aux oubliettes.

L’Officiel des Prénoms 2022 a dévoilé le classement des prénoms les plus populaires en France. Parmi ces derniers, Emma et Gabriel sont les plus populaires. Ils sont au sommet du classement depuis seize et dix ans. A la deuxième place du podium il y a Jade et Léo.

Voici le top 20 de l’Officiel des Prénoms 2022, selon l’Union.