Manifestation devant la CSC Bruxelles pour la réouverture de permanences chômage

La CSC a été ciblée car c'est le seul syndicat à ne jamais avoir ouvert de permanence dans la capitale sur toute la durée de la crise, explique Chahr Hadji, membre du collectif. "C'est possible sur rendez-vous en Wallonie, mais toujours pas à Bruxelles... On a pu discuter avec le secrétaire fédéral de la CSC Bruxelles, Philippe Vansnick, qui s'est engagé pour mi-mars à organiser des prises de rendez-vous, tout du moins dans un centre et ultérieurement plus largement. Mais il ne veut pas encore s'engager sur une date. (...) Les délais de traitement sont allongés avec internet et des personnes peuvent attendre deux mois avant de savoir qu'il manque une signature. Du coup, des gens envoient des mails par impatience et les services sont saturés..."

Du côté de la CSC Bruxelles, on justifie notamment la situation par un manque de personnel. Mais un appel à candidatures a été lancé il y a quelques semaines, ajoute Philippe Vansnick. "On a fait le choix de la Wallonie avant Bruxelles, parce que Bruxelles paye plus vite que la Wallonie. (...) Mais on veut faire des efforts pour les personnes touchées par la fracture numérique", assure-t-il.