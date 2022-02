Des milliers de puits sécurisés en Arabie saoudite après la mort de Rayan

«Pour assurer la sécurité de tous, le ministère a pu combler et fortifier 2.450 puits abandonnés», a déclaré dimanche sur Twitter le ministère saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture.

L’Arabie saoudite a indiqué avoir «comblé et fortifié» près de 2.500 puits à l’abandon dans le royaume, après la mort tragique du petit Rayan, coincé pendant cinq jours au fond d’un puits au Maroc.

L’opération de sauvetage avait provoqué une forte émotion dans le pays et à travers le monde, mais s’est terminée samedi en tragédie, le cabinet royal marocain annonçant sa mort.

«Vos signalements vous protégeront, vous et les autres», a-t-il souligné.

Les autorités ont également appelé les résidents à signaler tout puits dangereux ou non couvert.

Le drame a ouvert dans ce pays un débat sur la prolifération et la dangerosité de puits clandestins et non sécurisés dans cette région.