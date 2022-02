Mousa Dembélé, le début de la fin

Le Diable rouge de 34 ans a annoncé qu’il arrêtera sa carrière au terme de la saison avec le Guangzhou City FC. Alors qu’il était l’un des Diables les plus doués de cette « génération dorée », il n’aura jamais fait l’unanimité.

Certains de nos confrères l’avaient précipitamment envoyé à la retraite, ce mardi. Mousa Dembélé a tenu à clarifier sa situation via Instagram : « Je n’ai pas encore arrêté ma carrière. J’ai encore un an de contrat mais je peux déjà vous annoncer que je stopperai dès que celui-ci sera terminé. » Le clap de fin est donc programmé pour décembre 2022 ou janvier 2023, en fonction du calendrier et des résultats du Guangzhou City FC.