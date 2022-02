Thierry Michel, président d’honneur des Magritte: «Le documentaire est la source du cinéma»

Maintenir en état d’alerte. Donner une dimension humaine à la souffrance. Lutter contre l’amnésie. Depuis plus de 45 ans, Thierry Michel n’a de cesse de prendre sa caméra avec un immense désir de cinéma pour interroger la complexité du monde en allant à la rencontre de l’autre. En Wallonie, en Afrique, au Brésil, en Iran. Des terrils de son enfance à ceux du Katanga, des luttes sociales aux dérives du pouvoir, inscrivant une logique intime à chaque pas, assumant une esthétique et une éthique, il a toujours préservé ses combats. Alors qu’il dit vouloir prendre du temps pour lui et les siens, il a déjà un nouveau projet, L’acier a coulé dans nos veines, une façon de terminer le cycle commencé avec Chroniques des saisons d’acier en 1982. Engagé, impatient, résistant, en éveil permanent, il a parfois pris des risques. Sans peur. « Avec une forme d’inconscience volontaire. Je n’ai pas besoin d’avoir du courage