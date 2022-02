Leçons de résilience au Festival KICKS à Charleroi

On a beau l’appeler le pays noir, la région de Charleroi peut aussi montrer le chemin de la lumière. La preuve avec le festival KICKS ! / Regard(s) sur la jeunesse.

Pour sa huitième édition, l’événement organisé par l’Ancre et dédié aux nouvelles générations a choisi de se déployer sous le signe du « Bonheur malgré tout ». Après deux ans d’une pandémie qui a particulièrement touché (et même parfois dévasté) les jeunes, le festival a donc la bonne idée d’axer sa programmation de théâtre et de danse sur le pouvoir de résilience.