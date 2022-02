Un nouveau conte de fées chez Rops, à Suarlée

Dans Martine fait du théâtre, sorti en 1959, il y a ces trois pages en crescendo qui ont fait vibrer tous les futurs petits collectionneurs et collectionneuses dans le monde (1). Les parents sont chez des amis et les enfants se sont réfugiés au grenier. « C’est un endroit merveilleux pour jouer quand il fait mauvais, écrit l’auteur franco-belge Gilbert Delahaye. On y trouve des tas de vieux jouets. » Ils dénichent une poupée endormie, un cheval à bascule mais la tension monte quand ils tombent sur le fameux coffre verrouillé.