Sous l’œil de Varda

Agnès Varda (1928-2019) aimait dire qu’elle avait eu trois vies, une de photographe, une de cinéaste et une de plasticienne. C’est à cette première vie photographique que Nathalie Obadia est heureuse de consacrer une exposition dans sa galerie bruxelloise – un clin d’œil aux origines d’Agnès Varda, née à Ixelles en 1928, et que la galerie représente depuis 2010. Répartie sur trois niveaux, l’exposition mêle des tirages d’époque réalisés dans le laboratoire de l’artiste avec des tirages argentiques posthumes. Elle révèle l’intérêt et l’amitié avec lesquels Agnès Varda a photographié ses amis artistes, dévoilant à la fois les personnes et leurs œuvres : Alexander Calder (1898-1976), Germaine Richier (1902-1959), Valentine Schlegel (1925-2021) et le couple Vera et Pierre Székely (1919-1994 et 1923-2001). La plupart de ces photographies sont montrées au public pour la première fois, depuis leur découverte par Rosalie Varda, fille d’Agnès et commissaire de l’exposition, dans les archives de la maison historique du 86 rue Daguerre, à Paris.