Camargue des hommes et des taureaux

La patience est l’une des vertus du photographe. C’est plus vrai que jamais dans le cas de Gaëlle Henkens et Roger Job, dont le Musée de la photographie présente l’exposition Soleil Noir. D’abord, il y a eu la découverte de la Camargue et une lente approche pour se faire accepter par le milieu des manadiers et des gardians.

Ensuite, parrainé par l’un d’entre eux, ils vont, durant quatre ans, à raison d’un séjour par saison, vivre aux côtés des manadiers, des taureaux et des chevaux, en rapportant un vaste reportage photographique qui révèle l’âme d’un pays.