Oscars: «The Power of the Dog» en tête de course, pas de Belges

Carton plein aux Oscars pour la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion : avec 12 nominations, son Power of the Dog se positionne en tête de course. On le retrouve ainsi dans la plupart des catégories principales, notamment celle du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur acteur (pour Benedict Cumberbatch), des meilleurs seconds rôles féminins (Kirsten Dunst) et masculins (Kodi Smit-McPhee et Jesse Plemons).

Récit troublant, féroce, sensible, cette adaptation du roman culte de Thomas Savage nous plonge dans le Montana rural des années 1920, où la masculinité (toxique) règne en maître, loin de la modernité du début du XXe siècle. Un film présenté en première mondiale en septembre à la Mostra et produit par Netflix qui permet à la réalisatrice multiprimée (pour La Leçon de piano notamment) de renouer avec le cinéma, douze ans après Bright Star et un passage par le monde des séries (Top of the Lake).