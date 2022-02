Bruxelles: des maisons préfabriquées pour sortir de la rue

Derrière la porte d’entrée verte, juchée sur quelques marches, l’unique pièce rectangulaire est aménagée. Le lit partiellement caché par des étagères. Au pied, une tringle à laquelle pendent des vêtements, bien alignés. Ici, la cuisine. Là derrière, la pièce d’eau. Et au milieu de cette habitation modulaire, logement modeste et confortable de 26 mètres carrés entre la tiny house et le container, il y a Laurent, sourire paisible, doucement fier.