Enseignement: anachronisme d’une réforme… pas encore totalement mise en application?

Une évidence hurlait l’impératif de « re-visiter » l’organisation générale de notre enseignement en communauté française.

Dès 2015 ont débuté des travaux réunissant autour d’une même table des représentants du ministère, des réseaux d’enseignement, des syndicats, des associations de parents. Le fruit de ces discussions denses et intenses se concrétise dans les 347 pages de l’Avis nº3 validé par le Gouvernement le 22 mars 2017. Il définit l’ensemble des initiatives et des mesures concrètes du Pacte d’Excellence dont l’ambition est de taille et son installation prévue selon un tableau de phasage détaillé.

Sept domaines d’apprentissage

Parmi les éléments considérés apparaissent l’encadrement en maternelle, le dossier d’accompagnement de l’élève, la gratuité, le renfort administratif pour les directions, le soutien dans la langue d’apprentissage, la lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire, la remédiation, les plans de pilotage versus contrats d’objectifs, la transition numérique, le développement des aménagements raisonnables, la réforme des CPMS, la construction et l’aménagement d’espaces scolaires en quantité et qualité suffisantes, le tronc commun renforcé polytechnique et pluridisciplinaire.

L’Avis nº3 définit sept domaines d’apprentissage structurant les référentiels du tronc commun et considère l’utilité des connexions et d’articulations entre eux. Noble intention mais combien complexe étant donné le nombre et la qualité des concepteurs impliqués dans la concrétisation ?

L’ampleur des visées balaie avec audace le terrain scolaire depuis l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la troisième secondaire sans perdre de vue la réforme en parallèle de la Formation Initiale. Cet énorme paquebot impose l’organisation de multiples chantiers et donc l’implication de nombreux membres.

C’est en janvier 2018 qu’est organisée la réunion de mise en route des groupes de travail chargés de l’élaboration des référentiels. Ces groupes sont constitués de personnes en détachement pour mission, assistées par des experts sélectionnés selon les disciplines.

Un immeuble à 12 étages

L’exposé de la mission et le calendrier des échéances suscitent de nombreuses réactions. Des membres des groupes posent clairement la question de la faisabilité. Mais coûte que coûte le chantier est lancé… Ce chantier ressemble à la construction d’un immeuble imposant à 12 étages dénombrant chacun de multiples pièces. Le nombre de concepteurs désignés est impressionnant mais le plan « d’architecture » communiqué était-il suffisamment précis pour assumer les tâches ? Et la stabilité du terrain pour son implantation suffisamment analysée ? L’avenir proche ou plus lointain y répondra.

Quoi qu’il en soit, toutes les personnes désignées se sont appliquées avec courage et détermination pour effectuer le plus consciencieusement possible les tâches confiées. Certaines ont été contraintes de lâcher prise, parfois en raison de leur santé mise à mal par les conditions rigoureuses et des impositions stressantes. Ce projet gigantesque comparable à un train fou lancé à une vitesse vertigineuse ne dévoilait-il pas le risque d’en perdre la maîtrise ?

Les craintes initiales sur le calendrier et les conditions de travail se sont confirmées. Le timing était impossible à respecter. L’arrivée de l’ennemi covid lui a donné le coup de grâce.

En février 2021, la mise en œuvre des référentiels est postposée d’un an, en septembre 2022, pour les classes de première et deuxième années primaires.

Socles de compétences

Dans cette carte blanche, il me tient à cœur de préciser aux directions d’école et équipes éducatives de l’enseignement fondamental du réseau de l’enseignement libre catholique que la révision des programmes a été effectuée selon les Socles de compétences. On annonçait un ajustement des Socles et leur explicitation. En réalité, ils ont été abandonnés lors des débats autour de la conception des nouveaux référentiels. Les 100 pages des Socles couvrant le parcours de l’élève jusqu’à la deuxième secondaire sont remplacées par 1500 jusqu’à la troisième secondaire.

Ceux-ci ne seront-ils pas plus difficiles encore à prendre en considération que ceux des Socles ? Le référentiel « Compétences initiales » pour les élèves de l’école maternelle a été mis en œuvre en 2020-2021. Mais pour ces élèves entrés en première primaire en septembre 2021, le fil du tronc commun s’est déjà rompu. En effet l’application des référentiels de primaire a été postposée à la rentrée 2022. Ils suivent donc l’ancien programme et tenteront de s’accrocher au nouveau, endormi pendant un an, lors de leur entrée en deuxième année.

Ces élèves bénéficieront-ils de l’accompagnement pertinent pour disposer des bases solides en ce début de l’enseignement fondamental ?

Pour que le tronc commun démarre bien en septembre 2026 dans le secondaire, à la rentrée 2023, les référentiels s’appliqueront en troisième mais aussi en quatrième primaire. Ces derniers auront suivi jusqu’à cette rentrée scolaire l’ancien cursus et n’auront rien connu des bases définies par les nouveaux référentiels…

Tensions entre experts

L’enjeu de la maîtrise de ces piliers porteurs n’est-il pas primordial en ces premiers étages d’un immeuble qui se veut costaud et fiable ?

De plus, l’ensemble des référentiels n’est toujours pas validé par le gouvernement. Il subsiste encore des tensions entre différents experts qui ont des avis divergents. Ces combats de spécialistes ne risquent-ils pas d’être préjudiciables à tout l’édifice scolaire ?

Des formations pour les enseignants concernés à l’entame du primaire sont cependant déjà en cours et chaque réseau doit ajuster ses programmes en fonction de ces nouveaux référentiels. Que de bousculades pour un calendrier de base élaboré de façon trop théorique !

Qui et quoi seront prêts pour septembre 2022 ? Est-il souhaitable de maintenir cette précipitation dans ce contexte tellement exigeant ? Nos enseignants concernés d’entrée de jeu auront-ils l’énergie après cette « aventure épuisante due à la situation sanitaire » d’empoigner ces nouvelles exigences en si peu de temps ?

Il est important de réaliser que les enseignants du fondamental, premiers concernés par la mise en application de ces nouveaux référentiels doivent gérer l’ensemble de toutes les disciplines qu’ils enseignent sans disposer du temps utile à leur appropriation tandis que, de manière assez paradoxale, les enseignants du secondaire disposeront eux de ce temps utile pour maîtriser les nouveaux attendus de disciplines ciblées dans leur charge de cours.

Même si des propos emplis de bienveillance voire de sagesse d’un arrêté gouvernemental de février 2021 se veulent rassurants, celui-ci mentionne que l’entrée en vigueur du tronc commun nécessite un effort conséquent d’adaptation de la part des enseignants. L’état des lieux de février 2021 ne s’est-il pas encore greffé de complications nouvelles ? Des problématiques antérieures ont été mises au grand jour et le renouveau programmé n’a-t-il pas besoin d’un retour à une situation libérée de tant d’obstacles explicitement identifiés ?

Efforts incommensurables

L’école, microcosme de la société, tient debout au prix d’efforts incommensurables. Ce qu’elle vit aujourd’hui s’apparente au vécu du milieu hospitalier. Une gestion des services publics sur le mode de l’entreprise, selon des conseils prodigués par des consultants soucieux des seules préoccupations économiques, n’asphyxie-t-elle pas le quotidien des citoyens ?

Comment les élèves, nos enfants, maîtres cependant en capacité d’adaptation vont-ils pouvoir poursuivre leur scolarité malgré tous les impondérables de « ces tempêtes sanitaire et scolaire » ?

Comment nos enseignants épuisés par ces bouleversements, bousculés par la conception des plans de pilotage dans un contexte mouvementé, seront concrètement aidés pour s’approprier les nouveaux référentiels ? Le processus mis en place pour les enseignants de l’école maternelle a-t-il été jugé satisfaisant, par eux ?

Quelle aide réelle et solide sera apportée à nos directions qui dénoncent l’impossibilité de leur mission ? Il leur en faudrait des têtes pour porter toutes les casquettes qui leur sont imposées.

Comment éviter le clivage qui se profilait déjà dans la population scolaire et s’amplifie actuellement entre des familles offrant des heures de cours particuliers, laissant pour compte celles qui ne peuvent y penser malgré leur volonté et leurs possibilités financières ?

De plus, les lunettes chaussées dès 2015 en début de processus ne méritent-elles pas d’être ajustées pour lire avec pertinence la réalité en 2022 ?

Cette intrusion d’un virus qui révolutionne notre société ne risque-t-elle pas de provoquer l’anachronisme de cette réforme dès sa mise en application complète ?

Un autre regard

Notre école en 2022 a-t-elle encore le même visage ? Les difficultés liées à la gestion de cet « ingérable contexte » général permettent-elles de poursuivre les travaux en adaptant seulement les dates de mise en application ? Par exemple, la transition numérique a pris par la force des choses un sérieux coup d’accélérateur, le référentiel a-t-il été revu et ajusté ? Et tous les autres ? La métamorphose de ces deux dernières années au cœur de notre société ne nécessite-t-elle pas un arrêt sur image ? Les contenus des référentiels répertoriant les essentiels à considérer sont-ils encore en phase avec la situation sociétale tant bouleversée ? C’est évident que les référentiels ont été conçus selon une méthodologie imbibée du XXe siècle et un canevas élaboré avant cette métamorphose du quotidien impossible à nier. Ne sont-ils pas déjà trop pléthoriques voire obsolètes ?

Même si la dépense est immense tant en énergie humaine que financière, « l’à venir » de notre enseignement ne mérite-t-il pas un autre regard malheureusement lavé d’une situation non programmée et incontournable afin que nos élèves soient formés avec pertinence pour affronter ainsi la suite du 21e siècle ? Beaucoup de questions posées pour peut-être inviter à de nouvelles réflexions, à se pencher donc à nouveau sur une situation vraiment interpellante et dont les enjeux sont le Devenir de notre société.