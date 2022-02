E-commerce: Paul Magnette entre destination inconnue et retour à Marx

Un Magnette peut en cacher un autre, celui que nous pouvions lire dans Humo lundi après-midi, appelant à abolir l’e-commerce en Belgique pour ses méfaits socialement, sociologiquement et écologiquement, n’est pas tout à fait l’autre, qui a rectifié mardi matin dans Sud Presse puis à la RTBF et RTL, où, dans sa bouche, il était cette fois davantage question de régulation du secteur, de limitation des heures de travail. Le premier propos est, disons, fièrement radical, le second est furieusement pragmatique. Entre les deux, il y a eu le tollé libéral, le chahut médiatique et l’émoi dans son propre parti, où plusieurs s’interrogeaient off the record mardi matin : « C’est quoi ça ? On dit quoi maintenant ? ». Il fallait recadrer dans la journée. D’où l’autre Magnette. Qui troque la langue de fer pour la langue de bois.