Podcast – Pourquoi Paul Magnette parle d’éradiquer l’e-commerce « Que la Belgique devienne le premier pays sans e-commerce, avec de vrais magasins. » Un souhait exprimé par le président du PS, Paul Magnette, dans le magazine flamand « Humo » et qui a détonné. Tollé médiatique. Bronca libérale. Qu’en penser, alors que Paul Magnette a agi en solo, juste pour « lancer le débat », et retropédale à la fin ? Une idée « pas réaliste » pour beaucoup, mais au fond, bel et bien… social-démocrate.

Par Sandrine Puissant Publié le 8/02/2022 à 18:15 Temps de lecture: 1 min

Le président du PS, Paul Magnette, et le secrétaire d’Etat Thomas Dermine font la « une » du magazine flamand Humo en dénonçant une course vers le bas en matière sociale et environnementale.

Paul Magnette ne mâche pas ses mots : « Je ne pense pas que l’e-commerce soit un progrès, mais une régression sociale et écologique. Pourquoi devons-nous laisser les travailleurs travailler dans ces entrepôts la nuit ? Parce que les gens veulent acheter 24 heures sur 24 et avoir leurs colis chez eux dans les 24 heures. Est-ce vraiment nécessaire ? Ne pouvons-nous pas attendre deux jours pour un livre ? Si vous faites face à une transition verte, n’est-il pas dommageable que des milliers de camionnettes circulent chaque jour pour apporter le plus rapidement possible aux gens cinq paires de chaussures, dont ils peuvent ensuite rendre quatre gratuitement ? Quel gaspillage de carton, de carburant et d’énergie ! »