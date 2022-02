Eileen Gu, «Princesse des Neiges» et reine des anneaux

Née aux Etats-Unis d’un père américain et d’une mère chinoise, elle a remporté son premier titre olympique à 18 ans, sous les yeux de Peng Shuai. Mannequin à ses heures perdues, modèle de la jeune génération chinoise et future étudiante à Stanford, elle a tous les atouts pour devenir « la » star de ces Jeux.

Elle n’a que 18 ans, un sourire d’ange et des yeux noisette qui pétillent d’un reflet aussi étincelant que l’or qui lui ceint désormais le cou. Née aux Etats-Unis d’un père américain et d’une mère chinoise, Eileen Gu est en train de vivre un rêve éveillé, qui débouchera certainement, un jour ou l’autre, sur la réalisation d’un documentaire Netflix à sa gloire. Après avoir débuté le ski à l’âge de trois ans au cœur des montagnes de sa Californie natale, elle se tourne rapidement vers le freestyle sur conseil de sa maman, Yan Gu, qui estime trop dangereux qu’elle prenne part à des compétitions plus « classiques ».