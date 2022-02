Mandat d’arrêt confirmé pour l’homicide du jeune «Tiktokeur»

La chambre du conseil de Liège a confirmé, ce mardi, le mandat d’arrêt délivré à l’encontre de Pietro Randazzo, 30 ans, inculpé pour l’homicide du fils de son ex-compagne, Luca Pisciotto. Le jeune homme de 22 ans a été poignardé à plusieurs reprises, le 2 février à Jupille (Liège), alors qu’il se précipitait dans la maison de sa mère, dont l’ex se montrait harcelant et menaçant depuis leur séparation. Cette mort violente a créé un vif émoi chez les jeunes, la victime étant suivie par plus de deux millions de personnes sur le réseau social TikTok, où elle se montrait tantôt improvisant des chorégraphies ou des figures en skate, tantôt plaisantant avec sa petite sœur. De nombreux autres « tiktokeurs » ont relayé le drame, qualifiant « Luca Itvai », son pseudo, de « héros ».

La maman de la victime et l’auteur présumé des faits avaient entretenu une relation durant neuf ans, à laquelle elle avait mis un terme il y a quelques mois. Le trentenaire aurait très mal digéré cette rupture et la police avait déjà dû intervenir à deux reprises, au mois de décembre. La première fois, il avait été interpellé devant chez elle puis relâché. La deuxième, il s’était rendu face au domicile de son ex pour vandaliser la voiture d’un ami à elle, et il avait été déféré au parquet de Liège, où on lui avait proposé un suivi psychologique qu’il avait accepté. L’homme, qui a un emploi, n’a pas de casier judiciaire et ne s’était plus fait remarquer défavorablement depuis ces deux premiers incidents.