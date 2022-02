Taxes, surcharges... tout ce qui se cache dans votre facture d’électricité (infographies)

Tout le monde peut tenter une simulation en ligne, en se rendant sur le site officiel du régulateur : la Cwape en Wallonie, Brugel en capitale. Prenons, pour cet exemple, un ménage considéré comme « standard » dans la littérature électrique, qui consomme 3.500 kWh par an (1.600 de jour et 1.900 de nuit). Côté wallon, quelle que soit la formule tarifaire retenue, le simulateur indique que les « taxes » annuelles s’élèvent à 68,38 euros. A comparer à une facture totale qui oscille entre 1.450 et 1.600 euros par an, si l’on opte pour l’un des tarifs les moins chers proposés actuellement sur le marché. D’un rapide coup d’œil, cela donne l’impression que la part de taxes ponctionnées par l’Etat sur la facture des ménages reste modérée. Et les conclusions sont similaires à Bruxelles, où le régulateur affiche 85,94 euros sous l’onglet « taxes », pour une facture globale d’environ 1.400 euros.