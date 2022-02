Prix de l’énergie: les centrales à gaz enregistrent des gains exceptionnels

Grâce à la crise énergétique, les centrales à gaz belges ont pu enregistrer en 2021 des bénéfices records par rapport aux quinze dernières années, ressort-il d’une note du régulateur de l’énergie, la Creg, relayée mardi par différents médias.

La Creg a calculé le bénéfice d’exploitation qu’a pu engranger une centrale TGV (turbine-gaz-vapeur) moyenne belge l’an dernier, si l’on tient compte des prix d’échange du gaz et de l’énergie qui étaient en vigueur sur les marchés journaliers et à long terme. Ses calculs ont abouti à un bénéfice d’exploitation possible de 39,3 millions d’euros pour une centrale de 400 MW en 2021, le « bénéfice le plus élevé jamais observé depuis 15 ans ».