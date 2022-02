Pénurie de puces électroniques - "Faute de talent suffisant, le Chips Act risque de rester lettre morte pour la Belgique"

Pour Agoria, il est important que la production européenne de puces électroniques soit orientée vers l'avenir et soit plus écologique. La fédération souscrit à l'objectif du plan de contribuer à la transition verte. En outre, pour l'Europe, il s'agit de "devenir le leader mondial dans des segments de marché et des applications bien choisis", estime-t-elle. Cela permettra au Vieux Continent de renforcer sa position de négociation.

Il appartient maintenant à nos gouvernements de développer le climat le plus favorable possible, selon l'organisation. Grâce à des "programmes de recherche, de développement et d'innovation avec les instituts de recherche et l'industrie, en attirant et en accélérant la formation des talents et en soutenant les infrastructures nécessaires aux lignes pilotes", les gouvernements peuvent contribuer à ancrer l'industrie et à attirer les investissements, analyse Agoria. Pour la fédération, ce Chips Act ne peut réussir en Belgique que si l'on attire suffisamment de talents au cours des dix prochaines années.