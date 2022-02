Christophe André: «L’époque appelle la consolation»

Qui ne voudrait pas être consolé par l’auteur star des ouvrages de psychologie ? Dans son dernier livre, Christophe André s’empare d’un sujet qui anime les auteurs depuis l’Antiquité, celui de la consolation. Le pape de la méditation en pleine conscience nous montre à quel point les petits gestes d’attention et de présence peuvent soulager nos peines et sécher nos larmes. Écrit après avoir traversé une grave maladie, Consolations, celles que l’on reçoit et celles que l’on donne (éd. L’Iconoclaste) traite de la bienveillance et de l’empathie que l’on peut porter aux autres et à soi-même. Conjuguant expérience de psy et difficultés personnelles, l’essai nous donne les clés pour bien (s’auto)consoler.

A la source de ce nouveau livre, vous aviez un besoin absolu de consolation. Comme nous tous, expliquez-vous…