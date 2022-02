L’e-commerce, une activité intimement liée aux magasins physiques

Grands, petits ou moyens, les commerçants belges ne pourraient plus se passer du net, un outil des plus complémentaires avec les boutiques « en dur ».

L’e-commerce s’est solidement enraciné dans l’économie belge. En 2020, les ventes par internet représentaient 13,8 % du chiffre d’affaires des entreprises établies en Belgique, selon la dernière édition du Baromètre de la société de l’information publiée par le SPF Economie en décembre dernier. Toujours selon cette étude officielle, 26 % des entreprises ont reçu des commandes par réseaux informatiques (par site web et par EDI, comprenez des processus automatiques de machine à machine concernant des activités commerciales entre entreprises), ce qui est supérieur à la moyenne européenne (21 %). Pour les grandes entreprises, cela grimpe à 61 % (43 % pour l’Europe des 27). Les moyennes et petites entreprises en sont respectivement à 36 et 23 % (contre 29 et 19 % à l’échelle de l’Union).