L’e-commerce aurait-il tous les défauts que lui prête Paul Magnette?

Pour le président du PS, l’e-commerce n’est pas un progrès, mais une régression sociale et écologique. Vraiment ? « Le Soir » tente d’objectiver le débat.

Que la Belgique devienne le premier pays sans e-commerce, avec de vrais magasins » : Paul Magnette a frappé fort dans l’entretien qu’il a accordé au magazine flamand Humo. En témoigne la cascade de réactions – et pas seulement celle de Georges-Louis Bouchez, son homologue du MR. Au vrai, le président du PS a-t-il jamais proposé sérieusement de supprimer l’e-commerce ? L’intéressé s’en défend, affirmant qu’il s’agit surtout de réguler, voire de limiter, l’expansion d’un canal de distribution qui fait les choux gras des grands opérateurs, souvent étrangers, au détriment des petits commerçants ; qui prospère, selon lui, sur une tendance à la régression sociale – l’extension du travail de nuit, mauvais pour la santé ; et dont l’impact environnemental est en décalage avec la nécessité de limiter la surconsommation, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre.