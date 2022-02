Coronavirus: pourquoi votre CST risque de ne plus être valable le 1er mars (infographie)

Le premier changement se trouve au niveau du certificat de vaccination. Plus précisément, au niveau de la durée de validité de celui-ci. Si vous avez reçu vos premières doses (une dose de Johnson&Johnson ou deux doses de Moderna, Pfizer et AstraZeneca) il y a plus de cinq mois (avant le 1er octobre), alors votre Covid Safe Ticket ne sera plus valide. Dans ce cas-là, une dose de rappel sera nécessaire. Cette nouvelle dose est pour l’instant valable indéfiniment.

Mais ce n’est pas tout. Le certificat de rétablissement est lui aussi soumis à des changements. Avant, si une personne était infectée au covid, son certificat de rétablissement était valable 180 jours, soit 6 mois. À partir du 1er mars, la durée de validité du certificat de vaccination passe à 150 jours, soit 5 mois.