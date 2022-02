En burn-out depuis 15 mois, le bourgmestre de Forest Stéphane Roberti démissionne

Voici quasi un an et demi que la commune de Forest n’a plus de bourgmestre en titre. Depuis novembre 2020, Stéphane Roberti (Ecolo) est en effet couvert par un certificat médical pour burn-out. Depuis lors, sa remplaçante, l’échevine en charge de la Jeunesse et des Affaires Sociales, Mariam El Hamidine (Ecolo), fait fonction. Depuis de nombreux mois, le dossier indisposait au sein de la commune. Malgré la charge de travail supplémentaire et les lourdes responsabilités de maïeure, Mariam El Hamidine (Ecolo) conservait son traitement d’échevin. En revanche, Stéphane Roberti (Ecolo) continuait à percevoir celui de bourgmestre. La législation prévoit en effet une seule rémunération mayorale par commune.