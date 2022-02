L’Union fait le buzz dans le monde entier

Depuis quelques semaines, les feux des projecteurs… internationaux sont braqués sur l’Union. L’épopée des Saint-Gillois, à peine promus et en excellente position pour enlever les lauriers nationaux en fin de saison, intrigue et suscite la curiosité des médias du monde entier. « Rien que cette semaine, on a déjà eu trois ou quatre demandes venues des Pays-Bas. Et il va également y avoir une parution dans « Le Parisien », l’un des plus grands médias français », constate Maarten Verdoodt, le responsable de la communication de l’USG qui ne compte plus les articles et reportages dont l’Union a fait l’objet ces derniers temps. « Pour ne citer qu’eux, on a eu la BBC en Angleterre, Der Spiegel et la ZDF en Allemagne (NDLR : la chaîne publique allemande a consacré un reportage à l’Union la semaine dernière), Marca et AS en Espagne ainsi que la Gazzetta dello Sport en Italie. On a même eu des demandes hors d’Europe.