«Quand les fans chantent «Vamos a la playa», j’ai l’impression d’être à la maison»

Croyez-vous ça ? Sur Youtube, le clip de « Vamos a la playa » fait plus de treize millions de vues ! Incroyable, surtout pour un tube de l’été datant des années 80. Il faut supposer que, finalement, cette ritournelle est plus profonde qu’il n’y paraît. Stefano Righi et son comparse Stefano Rota ont créé le groupe « Righeira » en pleine guerre froide. Ronald Reagan venait de lancer le projet « Star Wars ». Un programme spatial et nucléaire. « Voilà ce qui nous a inspirés », rappelle-t-il.