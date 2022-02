Paul Magnette s’explique: «L’e-commerce est une concurrence terrible pour notre commerce local»

Après avoir déclaré qu’il souhaitait que la Belgique sorte de l’e-commerce, Paul Magnette fait une mise au point et s’explique sur les ondes de La Première ce mercredi matin.

Interrogé par la RTBF ce mercredi matin sur La Première, Paul Magnette est revenu sur ses propos qui ont fait grand bruit ces derniers jours et notamment au sein de la classe politique. « Je pense que c’est un débat intéressant. J’espérais susciter le débat et je vois que c’est chose faite. Il s’agit d’une provocation qui suscite une autre provocation ».

Pour le président du Parti socialiste, il ne s’agit pas de tourner le dos totalement à l’e-commerce mais de réguler le secteur en favorisant les petits commerçants belges. « Peut-être qu’on pourrait se passer de l’e-commerce mais évidemment que c’est du second degré, évidemment qu’on ne va pas se passer de l’e-commerce mais l’e-commerce pose des questions environnementales, de santé, et des questions sociétales », martèle-t-il.

« Ça n’a jamais été ma tasse de thé mais je vous le disais, je vis avec mon temps. J’ai un smartphone, je suis sur les réseaux sociaux. Mais je crois qu’il faut faire attention aux développements sans progrès. Ce n’est pas parce qu’ils sont la qu’on doit les accepter sans les remettre en question. Ça déshumanise la société, ça ne crée pas d’emploi », poursuit-il. « Le commerce en ligne massif a triplé en 10 ans. Et il triplera encore, c’est une concurrence terrible pour notre commerce local. Un achat sur deux est fait à l’étranger. Ici, on ne vise pas les petits commerçants. Il faut un débat sur les salaires et sur la question environnementale », estime Paul Magnette.