Frank Vandenbroucke: «Il sera peut-être possible de passer au code orange une semaine après le Codeco»

Mercredi matin, interrogé sur Radio 1, Frank Vandenbroucke a annoncé qu’il serait peut-être possible de « passer au code orange une semaine après le Comité de concertation » mais souhaite suivre les étapes établies par le baromètre. En théorie, le code orange est en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 (on était à 352 vendredi) et l’occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits (environ 430 actuellement).

« Avec le baromètre, nous avons un plan par étapes pour nous détendre en toute sécurité. Nous regardons le nombre d’admissions en réanimation : ce nombre pointe déjà vers le code orange. Nous nous attendons à ce que cela s’améliore de manière significative », souligne le ministre fédéral de la Santé.