La gare Centrale comme atout stratégique pour Europ Assistance

Le recrutement incite les entreprises à s’installer dans les centres-villes, et plus précisément près des gares et des transports en commun. C’est notamment le cas d’Europ Assistance, l’assureur voyages bien connu qui était basé depuis 21 ans sur quatre étages d’un bâtiment devenu obsolète à Auderghem. L’entreprise, dont la holding se trouve à Paris, a profité de la fin de son bail pour émigrer vers le Central Gate, un bâtiment Art Déco détenu par Befimmo qui l’a remis à neuf par étapes successives. L’inauguration a eu lieu le 15 décembre.