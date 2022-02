L’OMS: «Si les pays riches partagent leurs outils, nous pouvons mettre un terme cette année à la pandémie»

« La science nous a livré les outils pour contrer le covid-19. Si ces outils sont partagés mondialement de manière solidaire, nous pouvons mettre un terme cette année à cette catastrophe sanitaire internationale », a insisté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Si les pays à revenus élevés paient leur juste part » du financement du dispositif ACT-A, l’acronyme anglais d’Accès aux outils contre le covid – un dispositif créé par de grandes agences sanitaires internationales mais aussi la Banque mondiale ou la fondation Bill et Melinda Gates et dirigé par l’OMS –, ce programme « peut aider les pays à faibles et moyens revenus à surmonter la faiblesse des taux de vaccination contre le covid-19, la faiblesse des tests et la pénurie de médicaments », a-t-il souligné dans un communiqué.

Le système Covax est l’un des volets du ACT-A. Il a été mis en place au début de la pandémie pour tenter de garantir un accès équitable du monde entier aux vaccins. Il a délivré sa milliardième dose de vaccin mi-janvier.

Le fonctionnement d’ACT-A nécessitait quelque 23,4 milliards de dollars sur la période s’étalant d’octobre 2021 à septembre 2022, mais seuls 800 millions de dollars ont été collectés jusqu’à présent. Le programme réclame donc 16 milliards de dollars aux pays riches « pour combler le déficit de financement immédiat », le reste devant être autofinancé par les pays à revenu intermédiaire. Selon les calculs des Nations unies, 92 % du montant total doivent provenir des pays du G20 et de l’Union européenne. En prenant en compte l’impact économique de la pandémie à l’échelle mondiale, ces 14 milliards d’euros sont un montant tout à fait à leur portée, estime l’ancien Premier ministre britannique Gordon Brown, aujourd’hui ambassadeur de l’OMS pour le financement de la santé mondiale.

Seuls six pays – le Canada, l’Allemagne, le Koweït, la Norvège, l’Arabie Saoudite et la Suède – ont atteint ou dépassé un niveau de financement équitable.