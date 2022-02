Et maintenant, le génie civil: plus rien n’arrête Thomas & Piron

Investir dans l’avenir. Plus que jamais. C’est en ces termes que l’on peut définir la double acquisition réalisée par Thomas & Piron. Le groupe de construction d’Our-Paliseul vient en effet d’acquérir les entreprises BAM Galère et BAM Lux, rebaptisées pour l’occasion en Galère et Galère Lux.

Ces deux entités étaient des ex-filiales du groupe néerlandais BAM. Elles furent créées en Belgique en 1949 par Arthur Galère et sont spécialisées en travaux de génie civil. Mais à l’origine, elles l’étaient également dans la réparation des ouvrages d’art détruits pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour Thomas & Piron, on l’aura compris, ces acquisitions permettront de ratisser également dans le domaine du génie civil, en plus de ses activités développées depuis plus de 45 ans maintenant dans le secteur de la construction et de la promotion immobilière.