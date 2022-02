Logistics Nivelles: les syndicats demandent la tenue d'un bureau de conciliation

Face à ce nouveau blocage, les représentants des travailleurs ont le sentiment que la stratégie de Kuehne + Nagel consiste à pousser le personnel à de nouvelles actions, afin de constater que les promesses de décembre ne sont pas respectées et pouvoir fermer le site sans respecter ses engagements. Le front commun syndical demande la tenue d'un bureau de conciliation.

"La direction campe sur ses positions et souhaite absolument clôturer la phase 1 de la loi Renault. Les réunions se poursuivent et se ressemblent. Franchement, il nous semble que la direction essaie par tous les moyens de faire capoter ces réunions (...) Notre sentiment est que la direction n'a plus besoin du site de Nivelles, que quoi qu'il arrive, l'intention de fermeture se confirme et qu'elle ne souhaite absolument pas prendre ses dispositions pour la fin des activités", indique le tract d'information distribué par les syndicats aux travailleurs du site nivellois.