L'an dernier, 34 nouveaux mâts éoliens ont été érigés en Wallonie (Edora)

Avec 206 MW en Flandre, la Belgique a installé 91 éoliennes terrestres au total en 2021 (305 MW). L'ensemble du parc éolien belge dispose ainsi d'une capacité de 5.003 MW (couvrant plus de 15% de la consommation électrique belge).

Le secteur continue toutefois "à s'enliser dans une insécurité juridique de plus en plus profonde faisant face à une politique d'octroi de permis peu cohérente avec les engagements énergétiques et climatiques de la Région", regrette Edora. En effet, 483 MW de permis éoliens octroyés sont actuellement bloqués au niveau du Conseil d'État "par une poignée d'opposants".

"Le nombre de contraintes à l'installation auxquelles est confrontée l'implantation éolienne s'intensifie. Les ministres en charge font régulièrement prévaloir les incidences environnementales locales, pas toujours avérées, au détriment d'intérêts environnementaux globaux", ajoute encore Edora, qui demande "d'instaurer au plus vite un délai de rigueur de maximum six mois pour les recours en annulation au Conseil d'État".