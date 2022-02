En cas de départ de Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG ont déjà un plan B en tête

Il ne reste que quelques mois à Kylian Mbappé avant de ne plus être sous contrat au PSG, à moins que le Français ne prolonge son aventure au Parc des Princes. Il est toutefois très clair que le Real Madrid est intéressé par le profil du Bleu.

Vu la situation, les dirigeants du PSG ont décidé de prendre les devants en envisageant un plan B. Et quel plan B ! D’après des informations de L’Equipe, c’est Erling Haaland qui pourrait débarquer en cas de départ de Mbappé. Et ce, même si le PSG serait toujours intéressé par Paul Pogba et envisagerait aussi de faire venir Lucas Paqueta.