Coronavirus: plus de la moitié des parents ont constaté des difficultés scolaires chez leur enfant

L’enquête note que la diminution des résultats scolaires est liée à la taille de la famille ainsi qu’à l’âge des enfants. Ainsi, les familles avec un enfant unique sont 65 % à n’avoir pas constaté de changement. Mais ce pourcentage descend sous les 50 % à partir de quatre enfants et atteint 38 % dans les familles avec 6 enfants ou plus. De même, plus l’enfant avance en âge, plus les parents constatent une baisse de ses résultats.

Selon les participants à l’enquête, cette chute des résultats scolaires s’explique en grande majorité par un moins bon apprentissage causé par la fermeture des classes (79 %) mais également par une perte de motivation des élèves (65 %). Plus de la moitié des parents (56 %) évoquent d’ailleurs les difficultés d’apprentissage en classe de leurs enfants, 50 % parlent de difficultés d’apprentissage au domicile et 39 % considèrent la peur du covid comme une source de problèmes scolaires.

Le résultat de ces constats est que 54 % des parents interrogés ont augmenté le temps d’accompagnement des enfants dans leur travail à la maison. Vingt pour cent de ces derniers reçoivent également l’aide de leurs aînés. Un peu plus d’un parent sur cinq déclare n’avoir réalisé aucun aménagement mais, selon Camille, ce chiffre peut être corrélé à celui des parents n’ayant pas constaté de diminution des résultats ou pour qui les enfants ne rencontraient pas de difficulté particulière.