Taxe sur les secondes résidences: Test Achats saisit la justice contre La Panne et Knokke

L'organisation de défense des consommateurs estime que Coxyde, La Panne et Knokke discriminent les propriétaires de seconde résidence par rapport aux habitants domiciliés dans ces stations balnéaires. "Les propriétaires d'une résidence secondaire dans ces trois communes côtières doivent payer la taxe de résidence secondaire tandis que les résidents permanents ne doivent pas payer de taxe communale via l'impôt sur le revenu des personnes physiques", dénonce ainsi Test Achats.

"Du point de vue du principe constitutionnel d'égalité, il est logique que les résidents locaux et les propriétaires d'un appartement, d'une caravane ou d'une maison sur la Côte à titre de résidence secondaire soient taxés de la même manière", considère la porte-parole de Test Achats Julie Frère, dans un communiqué. "Cette différence de traitement justifie que la taxe soit annulée, et donc remboursée aux personnes concernées et c'est précisément ce que nous essayons d'obtenir par le biais des tribunaux", explique-t-elle, ajoutant que "les juridictions inférieures et supérieures ont déjà déclaré à plusieurs reprises que la différence de traitement appliquée par La Panne, Knokke et Coxyde était illégale".